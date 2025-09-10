Акции Oracle подорожали максимально с 1999 года после выхода квартальной отчетности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, опубликовала невыдающуюся квартальную отчетность, однако сообщила, что объем еще не исполненных заказов взлетел за минувший год в 4,6 раза и достиг $455 млрд.

"Это был потрясающий квартал, и спрос на облачную инфраструктуру Oracle продолжает расти", - отметила главный исполнительный директор компании Сафра Кац.

В ближайшие месяцы компания рассчитывает заключить еще несколько крупных контрактов, и объем еще не выполненных заказов, который позволяет прогнозировать будущую выручку, может превысить $500 млрд, добавила она.

Акции Oracle на дополнительных торгах во вторник взлетели на 28%, рекордными темпами с 1999 года. Если такие темпы роста сохранятся в течение основной сессии в среду, это будет первый случай в истории, когда бумаги компании с капитализацией свыше $500 млрд вырастут на четверть в течение одного торгового дня, по данным Dow Jones Market Data.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 августа, практически не изменилась в годовом выражении и составила $2,93 млрд, или $1,01 в расчете на акцию, по сравнению с $2,93 млрд, или $1,03 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,47 на акцию.

Квартальная выручка Oracle увеличилась на 12%, до $14,93 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $15,04 млрд и скорректированную прибыль в размере $1,48 на акцию.

Выручка "облачного" сегмента Oracle в первом финквартале подскочила на 28% - до $7,19 млрд. В сегменте ПО выручка сократилась на 1%, до $5,72 млрд, в сегменте устройств - повысилась на 2%, до $670 млн, в сервисном бизнесе - поднялась на 7%, до $1,35 млрд.

Компания прогнозирует скорректированную прибыль на второй финквартал на уровне $1,61-1,65 на акцию и ожидает увеличения выручки на 12-14% без учета колебаний валютных курсов.

В текущем финансовом году Oracle ожидает зафиксировать выручку в сегменте облачной инфраструктуры в размере $18 млрд, что соответствует росту на 77% в прошлому фингоду. В ближайшие четыре фингода этот показатель, как ожидается, составит $32 млрд, $73 млрд, $114 млрд и $144 млрд соответственно.

За первый финансовый квартал Oracle выплатит дивиденды в размере 50 центов на акцию.