Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню в ожидании новостей о санкциях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню из-за рисков введения новых антироссийских санкций и торгуется на минимальных отметках с начала апреля.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,75 копейки до 11,8155 рубля. При этомю ань оказался на 12,21 копейки выше уровня действующего официального курса.

Давление на рубль может сохраниться на старте торговой сессии в среду, что позволит китайской валюте достичь новых локальных максимумов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Однако перекупленность и достижение юанем краткосрочной цели роста в районе отметки 11,8 рубля за юань, выступающей локальным сопротивлением, могут способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в юане, - отмечает эксперт в комментарии. - В этом случае к концу сессии рубль сможет перейти к восстановлению, а юань вернется в нижнюю половину диапазона 11,5-12 рублей за юань, которая, на наш взгляд, будет актуальной для китайской валюты в ближайшие недели".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе.

По данным Bloomberg, накануне президент Трамп заявил европейским чиновникам, что готов ввести масштабные пошлины против Индии и Китая, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной, но только в том случае, если и страны ЕС примут соответствующие меры.

По словам источников агентства, Трамп сделал это предложение в ходе звонка участникам встречи представителей США и ЕС в Вашингтоне. Один из источников отметил, что США готовы зеркально отразить пошлины, которые будет вводить Европа.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно, но лишь при поддержке со стороны ЕС.

Цены на нефть повышаются в среду на ожиданиях усиления давления США на покупателей российской нефти. Кроме того, очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке добавляет премию за геополитический риск к ценам на нефть.

К 10:07 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,9% до $66,98 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,94%, до $63,21 за баррель.

Израиль накануне нанес удар по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Как сообщили СМИ, удар был нанесен по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

Удар Израиля по Дохе ставит под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, отметил Bloomberg.