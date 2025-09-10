Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада, фактором поддержки остаются ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу и подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,7%, лидируют в откате акции "Аэрофлота" (-1,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2915,96 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1103,51 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составляет 83,2425 руб. (+90,28 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-1,5%), "Газпрома" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,4% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Представители США и Евросоюза продолжили во вторник консультации, нацеленные на усиление экономического давления на Россию, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, в понедельник вечером в Минфине США состоялась первая встреча, на которой присутствовали, в частности, глава Минфина Скотт Бессент, а также представители Белого дома и Госдепа.

На встрече, согласно источникам, обсуждался, в частности, вопрос замороженных российских активов в Европе. Ранее Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать, готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников. Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индии, введенные Брюсселем.

Также Трамп заявил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе. В ответ на вопрос журналиста, может ли разговор с Путиным состояться на текущей неделе, Трамп сказал: "Я думаю, на этой или в начале следующей недели".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ продолжает ожидать смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Инвесторы исходят из высокой вероятности снижения ключевой ставки уже 12 сентября, что поддерживает аппетит к риску.

Дополнительный фактор оптимизма связан с признаками замедления инфляционного давления, усиливающими аргументы в пользу более мягкой политики регулятора. Вместе с тем рост рынка сдерживается сохраняющимися геополитическими рисками и возможным расширением санкций США и ЕС, и в первую очередь в отношении российского нефтегазового и банковского секторов.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает колебания внутри диапазона 2850-3000 пунктов с попытками подняться к верхней границе коридора, отмечает Абрамов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что ключевую роль сейчас играет ослабление рубля, что делает интересными прежде всего бумаги экспортеров. Монетарный фактор поддержки достаточно отыгран (рынок ожидает снижения ставки ЦБ до 16% годовых), но важны будут комментарии регулятора, поэтому бумаги, которым критичен уровень ставки, также остаются в фокусе внимания.

Компании, занимающиеся российским программным обеспечением, сейчас основные бенефициары снижения ставки ЦБ, так как это будет способствовать разморозке бюджетов их ключевых заказчиков, полагает эксперт.

В среду не исключены новые попытки тестирования индексом МосБиржи верхней границы целевого диапазона 2900-2950 пунктов, преодоление которой откроет возможность для выхода на более высокие уровни под конец недели, считает Крылова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", сильный отчет Сбербанка за август подтверждает опасения в отношении активизации спроса на кредиты: розничный кредитный портфель лидера сектора вырос на 1,3% за месяц после снижения на 0,3% в июле; корпоративный портфель вырос на 2% после роста на 1,4% в июле. На данный момент траектория на оживление кредитования может объясняться сезонным фактором, но риски в этом контексте повысились. На этом фоне, а также вследствие бюджетного риска и ожидаемого ослабления рубля Банк России сохранит осторожный подход к ДКП и снизит ставку на 1 п.п. на заседании 12 сентября, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что после 6 сессий непрерывного падения российской валюты наблюдается ее перепроданность, не исключено, что девальвационные процессы на непродолжительное время встанут на паузу.

Ослабление рубля оказывает поддержку индексу МосБиржи, в котором превалируют акции экспортеров. Однако перед наращиванием позиций нужно дождаться закрепления индекса выше 2950 пунктов и пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Если регулятор не снизит ставку сразу на 2 п.п., разочарование может быть сильным, считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,3-0,4%, при этом обновили исторические максимумы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,4%).

Слабые данные с рынка труда укрепили уверенность инвесторов в том, что на следующей неделе Федеральная резервная система понизит процентные ставки.

Количество рабочих мест в экономике США, созданных за 12 месяцев до марта 2025 года включительно, было на 911 тыс. меньше, чем предполагалось ранее, сообщило министерство труда. Это наихудший пересмотр более чем за 20 лет.

В соответствии с прежними данными, число рабочих мест в стране за этот период увеличивалось в среднем на 149 тыс. в месяц. По новым расчетам, среднемесячный прирост был на 76 тыс. меньше.

В Азии в среду также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,2-0,3%).

Заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и рынок оценивает шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в 91,7%, а также видит 8,3%-ю вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе опустились на 0,4% в годовом выражении, показав самое резкое снижение с февраля этого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 0,9% в годовом выражении, максимальными темпами за полтора года. В помесячном выражении индекс CPI не изменился.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в августе снизились на 2,9% в годовом выражении, по данным ГСУ. Падение было зафиксировано по итогам 35-го месяца подряд. Динамика совпала с прогнозами рынка. Индекс PPI в минувшем месяце не изменился по сравнению с июлем. В январе-августе цены производителей уменьшились на 2,9% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на ожиданиях усиления давления США на покупателей российской нефти, а также из-за очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке, что добавляет премию котировкам за геополитический риск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,98 за баррель (+0,9% и +0,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,2 за баррель (+0,9% и +0,6% во вторник).

Президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам накануне, что готов ввести масштабные пошлины против Индии и Китая, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной, но только в том случае, если и страны ЕС примут соответствующие меры, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, Трамп сделал это предложение в ходе звонка участникам встречи представителей США и ЕС в Вашингтоне. Один из источников отметил, что США готовы зеркально отразить пошлины, которые будет вводить Европа.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно, но лишь при поддержке со стороны ЕС.

Израиль накануне нанес удар по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Как сообщили СМИ, удар был нанесен по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа. Удар Израиля по Дохе ставит под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, пишет Bloomberg.

Минэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $67,22 до $67,8 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 год не претерпел изменений - $51,43 за баррель.

По оценке ведомства, средняя цена Brent в августе составила $68 за баррель. При этом в ближайшей перспективе аналитики EIA ожидают снижения котировок: до $59 за баррель в среднем в четвертом квартале и до $50 за баррель в начале 2026 года. Прогноз цен обусловлен значительным наращиванием запасов нефти по мере увеличения добычи членами ОПЕК+, отметило ведомство.