Ритейлер Inditex незначительно увеличил полугодовую чистую прибыль и выручку

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, в первом полугодии 2025 финансового года получила чистую прибыль на уровне прошлого фингода и увеличила выручку на 1,6%.

В феврале-июле чистая прибыль компании составила 2,79 млрд евро против 2,77 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась до 18,36 млрд евро с 18,07 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 0,9%, до 3,6 млрд евро, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) - на 1,5%, до 5,1 млрд евро.

Валовая прибыль выросла на 1,5% и достигла 10,7 млрд евро, рентабельность по ней сократилась на 5 базисных пунктов - до 58,3%.

Компания утвердила финальные дивиденды за прошлый фингод на уровне 0,84 евро на акцию. Выплата пройдет 3 ноября.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли по итогам всего 2025 фингода, а также расширение торговых площадей примерно на 5%. Компания подтвердила капзатраты в этом году в объеме 1,8 млрд евро.

Акции Inditex дорожают на 6,5% в начале торгов в среду. Рыночная стоимость компании с начала года снизилась на 8,5%, до 132,7 млрд евро.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

