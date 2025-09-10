GameStop увеличила чистую прибыль во II финквартале более чем в 10 раз

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, резко увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале, завершив без убытка пятый квартал подряд.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам 13 недель, завершившихся 2 августа, составила $168,6 млн, или 31 цент в расчете на акцию, по сравнению с $14,8 млн, или 4 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Скорректированная прибыль увеличилась до 25 центов с 1 цента на акцию.

Квартальная выручка GameStop подскочила на 22%, до $972 млн с $798 млн годом ранее.

Также компания сообщила, что на конец финквартала ей принадлежала криптовалюта на сумму $528,6 млн.

Акции GameStop подскочили на 7% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании упала почти на четверть, до $10,55 млрд.