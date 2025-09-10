Кассация подтвердила правомерность докапитализации строящегося туркомплекса в Приэльбрусье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, признавших правомерность действий одного из инвесторов крупного гостиничного комплекса "Чудо Азау" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) по увеличению уставного капитала компании - оператора проекта.

Резолютивная часть решения опубликована 4 сентября.

Проект создания гостиничного комплекса "Чудо Азау" в Кабардино-Балкарии стоимостью 18 млрд рублей, реализация которого должна завершиться в 2027 году, стал предметом судебных разбирательств бывших супругов, его инвесторов – Дмитрия Коноплева и Юлии Байкаловой.

По данным материалов дела, предприниматель Коноплев совместно с московским ООО "Мосспорттех" в мае 2023 года учредили ООО "Чудо Азау" для реализации проекта по строительству многофункционального гостиничного комплекса в Приэльбрусье. Уставный капитал компании составлял 10 тыс. рублей, 99% принадлежало "Мосспорттеху", 1% - Коноплеву.

В октябре 2023 года "Мосспорттех" продал свою долю Юлии Байкаловой - на тот момент являвшейся супругой Коноплева. Сделка купли-продажи прошла госрегистрацию в УФНС по Кабардино-Балкарской республике.

В марте 2024 года супруги развелись. Коноплев обратился в Преображенский районный суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, в том числе и "Чуда Азау". Брачный договор сторонами не заключался. Коноплев счел, что несмотря на то, что собственником 99%-й доли в уставном капитале этого ООО является Байкалова, при разделе имущества 49,5% должны отойти по праву ему. В результате суммарно он будет владеть 50,5% (49,5% + 1%).

Не дожидаясь раздела имущества, Байкалова путем внесения вклада векселем на сумму 7 млрд рублей увеличила уставный капитал компании до 6,25 млрд рублей, о чем в июле 2024 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По мнению Коноплева, совершив эту сделку бывшая супруга существенно сократила его долю, "размыв" ее до 0,1%. Коноплев полагал, что неправомерными действиями Байкалова лишила его права голоса, права на получение дивидендов, и нарушила иные корпоративные права.

В связи с этим он обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Арбитражный суд республики, анализируя представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, пришел к следующему. Для финансирования проекта строительства гостиничного комплекса в мае 2024 года между "Чудо Азау" и банком "ДОМ.РФ" заключен кредитный договор на сумму свыше 14 млрд рублей. Для исполнения условий договора "Чудо Азау" должно было решить вопрос об увеличении размера уставного капитала. Тем самым, суд опроверг доводы Коноплева об отсутствии экономической нецелесообразности сделки по увеличению капитала.

Кроме того, суд первой инстанции пояснил, что в совместной собственности бывших супругов находятся имущественные права. Однако корпоративные права распределены в соответствии с принадлежащими им долями в уставном капитале, и наличие спора о разделе совместно нажитого имущества не влияет на возможность принятия управленческих решений.

Суд также отметил, что Коноплев не был лишен возможности внести дополнительный вклад в уставный капитал пропорционально своей доли с целью сохранения соотношения номинальной стоимости его доли и доли Байкаловой в уставном капитале общества. В итоге суд пришел к выводу, что Коноплев не намеревался принимать управленческие решения в компании, его цель – разрешить собственные амбиции, не относящиеся к экономическим интересам общества, и отказал в удовлетворении всех требований.

Не согласившись с решением Арбитражного суда, Коноплев обжаловал его в апелляционном суде, а после – в кассационной инстанции. Решение оставлено без изменения.

Как сообщается на сайте правительства КБР, соглашение о строительстве гостиничного комплекса было подписано на Кавказском инвестфоруме в прошлом году. Общий объем инвестиций, в том числе по льготной программе Минэкономразвития РФ по финансированию туристической инфраструктуры, составит более 18 млрд рублей. Отмечалось, что проект реализуется в тесном взаимодействии с "Кавказ.РФ".

Комплекс на 657 номеров будет включать в себя три гостиницы, четыре апарт-отеля, девять индивидуальных коттеджей и столько же гостевых домов. Здесь будет также спорткомплекс с центром скалолазания, универсальным залом и детским центром, а также спа-центр с термальной зоной.

Проект планируется завершить в 2027 году. Планируется создать более 600 рабочих мест.

"Это, действительно, крупный инвестиционный туристический проект, реализация которого в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" значима и для экономики Эльбрусского муниципального района, и для развития туристической отрасли Кабардино-Балкарии. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать приросту в Приэльбрусье турпотока, который должен достичь миллиона человек в год", - отмечал глава КБР Казбек Коков на церемонии подписания.

Строительство туркомплекса, по данным СМИ, уже началось.