В Венгрии открыли новое месторождение нефти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нефтегазовая MOL и разведочная O&GD открыли новое нефтяное месторождение в Венгрии недалеко от города Гальгахевиз, сообщает НК.

Месторождение расположено на глубине около 2,4 км. Отмечается, что скважина Гальгахевиз-4 способна давать около 1 тыс. баррелей нефти в сутки (около 0,5% добычи углеводородов MOL Group). Предполагается, что сырье будет перерабатываться на Дунайском НПЗ в Сазхаломбатте.

"Новое месторождение вносит значительный вклад в обеспечение безопасности поставок в Венгрию, поскольку внутренняя добыча снижает зависимость от импорта. Неопределенность, связанная с маршрутами поставок, также подтверждает, что чем больше трубопроводов в регионе, тем выше уверенность в том, что энергии всегда будет достаточно. Однако лучшим источником всегда является внутренний, поэтому MOL считает разведку углеводородов в Венгрии приоритетной задачей", - заявил управляющий директор MOL Hungary Джорджи Бакса.

O&GD распоряжается 51% долей в проекте, MOL - 49%.