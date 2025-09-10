Поиск

Strathcona улучшила предложение о покупке MEG, оценивает ее в $5,7 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Канадская нефтегазовая компания Strathcona Resources Ltd. улучшила предложение о покупке MEG Energy Corp., занимающейся добычей нефти на сланцевых месторождениях, повысив оценку ее стоимости до 7,8 млрд канадских долларов (около $5,7 млрд).

Как говорится в сообщении Strathcona, теперь она предлагает акционерам MEG по 0,8 собственной акции за каждую бумагу MEG, что, исходя из цены на закрытие торгов 5 сентября, соответствует 30,86 канадского доллара.

Эта сумма превышает первоначальное предложение самой Strathcona (28,02 канадского доллара), а также предложение, сделанное акционерам MEG конкурирующей Cenovus Energy Inc. (27,79 канадского доллара за бумагу).

Оферта будет действовать до 20 октября.

Ранее сообщалось, что совет директоров MEG Energy одобрил предложение, поступившее от Cenovus, и рекомендовал акционерам поддержать его.

Главный исполнительный директор Cenovus Джон Макензи заявил в среду, что его компания не планирует улучшать предложение вслед за Strathcona. "Мы предложили предельно высокую цену", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, добавив, что не считает предложение конкурента жизнеспособным, так как его акции сильно переоценены.

Акции Strathcona дешевеют на 0,8% в ходе торгов в Торонто, MEG Energy - на 2,1%. Бумаги Cenovus дорожают на 2,3%.

