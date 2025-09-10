Поиск

КТК возместил 179,3 млн руб. ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в досудебном порядке возместил ущерб, причиненный Черному морю в результате утечки нефти, случившейся на морском терминале в акватории порта Новороссийск, сообщают КТК и Росприроднадзор.

Ведомство оценило ущерб в 179 млн 298 тыс. 490 рублей.

"Надзорный орган установил, что при ликвидации последствий разлива объем безвозвратных потерь составил 8,43 куб. м или 6,7 тонны нефти. 8 сентября 2025 года в адрес руководства Каспийского Трубопроводного Консорциума поступило требование о добровольном возмещении вреда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нештатная ситуация произошла 29 августа при грузовой операции на танкере T. Semahat через шланги выносного причального устройства N2, в результате некоторое количество нефти вышло на поверхность моря. Ликвидация последствий нештатной ситуации в акватории морского терминала завершена 30 августа.

Отмечалось, что ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский Трубопроводный Консорциум Росприроднадзор
