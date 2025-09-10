Brent подорожала до $67,3 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост к вечеру среды, инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают перспективы усиления давления США на покупателей российской нефти.

К 18:33 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $0,88 (1,33%) до $67,27 за баррель. К этому времени октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на $0,91 (1,45%), до $63,54 за баррель.

Президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников. Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индии, введенные Брюсселем.

Израиль накануне нанес удар по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Эти действия ставят под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, отмечает Bloomberg.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 сентября, выросли на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 365 тысяч баррелей.