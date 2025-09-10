Цены на красную икру в РФ в августе снизились на 0,9%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на красную икру в РФ в августе по сравнению с июлем снизились на 0,9%, сообщил Росстат в среду.

Это единственный минусовой ценовой показатель на рынке рыбопродуктов. Вся остальная продукция, о ценах на которую сообщает статведомство, подорожала.

Так, цены на мороженые кальмары выросли на 1,8%, живую и охлажденную, соленую, маринованную, копченую рыбу - на 1%, мороженую неразделанную рыбу - на 0,6%, рыбные консервы и мороженое филе - на 0,5%.

Эксперты рыбного рынка связывают снижение цен на красную икру с более удачной, чем в прошлом году, лососевой путиной. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, вылов лососей по итогам путины составит около 330 тыс. тонн. Это на треть больше, чем в 2024 году.

Лососевая путина подходит к концу, прогнозируемый объем производства икры - 21 тыс. тонн. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, считают в ассоциации.