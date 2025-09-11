Производство пива и пивных напитков в РФ за 8 месяцев выросло на 1%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-августе этого года произвели 623,4 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы роста замедлились: по итогам семи месяцев они составляли 2,4%.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса - 540,9 млн дал, это на 0,3% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 51,3 тыс. дал (на 5,1% меньше). Пивных напитков произведено 82,4 млн дал, что на 5,8% больше прошлогоднего.

В августе производство пива и пивных напитков составило 79,6 млн дал, что на 9,9% меньше, чем в июле этого года. В частности, выработка пива крепостью до 8,6 градуса снизилась на 10,2%, до 69,3 млн дал. Производство более крепкого пива увеличилось на 27,9% до 6,4 тыс. дал, пивных напитков – снизилось на 8,3% до 10,4 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за январь-август произведено 9,8 млн дал, что на 10% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показала медовуха – на 10,7% до 2,7 млн дал. Сидра произведено 6,96 млн дал (на 10,3% больше), пуаре – 154,9 тыс. дал (на 9,1% меньше).

В августе по сравнению с июлем выпуск медовухи снизился на 22,5% до 337,7 тыс. дал, пуаре – на 16,5% до 14 тыс. дал, сидра – вырос на 2% до 1,2 млн дал. Всего производство этих напитков в августе составило 1,5 млн дал, что на 4,9% меньше, чем в июле.

Всего в январе-августе было выработано 633,2 млн дал напитков брожения, что на 1,1% больше, чем годом ранее. В августе по сравнению с июлем производство снизилось на 9,8% до 81,3 млн дал.

В 2024 году пивовары РФ произвели 789 млн дал пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Выработка пивных напитков выросла на 22,5% до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7% до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, увеличившись на 43,8%.