SMG Swiss Marketplace проведет IPO в Цюрихе объемом более $1 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская SMG Swiss Marketplace Group AG планирует провести первичное размещение акций, объем которого может превысить 900 млн франков ($1,1 млрд).

Оператор онлайн-платформ для продажи недвижимости, автомобилей, а также других товаров и услуг продаст около 19,6 млн акций по цене от 43 до 46 франков, говорится в сообщении компании.

Свои пакеты выставят на продажу акционеры компании Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG и Ringier AG. Если спрос будет высоким, то в рамках доразмещения к продаже может присоединиться Backers General Atlantic. Еще один акционер TX Group AG, которому принадлежит 30,7% SMG, не планирует продавать акции.

Инвесткомпании Pictet Asset Management и BlackRock заявили, что приобретут акции SMG на сумму по 150 млн франков каждая.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, JPMorgan Chase и UBS.

IPO пройдет на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange). Оно станет первым крупным размещением в стране после выхода на открытый рынок в марте 2024 года производителя товаров для ухода за кожей Galderma Group AG, который привлек около 2 млрд франков.

Акции SMG Swiss Marketplace, как ожидается, начнут торговаться на бирже под тикером SMG 19 сентября.

SMG Swiss Marketplace Group была основана в 2021 году и управляет онлайн-платформами для продажи недвижимости, автомобилей, финансовых и страховых услуг, включая AutoScout24, tutti.ch и FinanceScout24. Скорректированная EBITDA компании за первое полугодие составила 87,6 млн франков, выручка - 161,5 млн франков.

