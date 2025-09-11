Поиск

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе на фоне "внешних факторов" снизился на 1,7%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2025 года снизился на 1,7% в годовом измерении, до 5,8 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях трафик сократился на 3,1%, до 4,6 млн пассажиров, на международных - подрос на 3,5%, до 1,2 млн. Пассажирооборот стал больше на 1,9%, предельный пассажирооборот - на 3,6%. Занятость кресел упала на 1,5 процентных пункта (п.п.), до 92%.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,1 млн пассажиров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 2,2 млн (-8%), зарубежный - 906 тысяч (+7,8%). Пассажирооборот компании вырос на 2,9%, предельный - на 5,1%, а занятость кресел снизилась на 1,9 п.п., до 91,2%.

Снижение перевозок в августе в компании объясняют "внешними факторами, влияющими на операционную деятельность". Такое же объяснение "Аэрофлот" приводил в пресс-релизе с операционными показателями за июль, когда пассажиропоток группы упал на 2,3% год к году. Аэропорты Москвы и других городов России этим летом периодически вынуждены приостанавливать работу из-за атаки украинских беспилотников - это приводит к массовым отменам и переносам рейсов авиакомпаний. К масштабному сбою расписания "Аэрофлота" в конце июля также привела кибератака на IT-инфраструктуру компании. Ранее в этом году отрицательная динамика перевозок группы была зафиксирована только в феврале - она составила те же 2,3%. В пресс-службе компании это связывали с високосным годом и отсутствием дополнительного праздничного выходного дня в отчетном периоде.

За 8 месяцев 2025 года общий трафик группы составил 37,4 млн человек (+0,7%): внутренние перевозки сократились на 0,1%, до 28,8 млн, международные - выросли на 3,5%, до 8,6 млн. Пассажирооборот стал больше на 3%, предельный - на 2,8%, занятость кресел - на 0,2 п.п. (89,9%).

В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 17%, до 55,3 млн человек, скорректированная прибыль по МСФО составила 64,2 млрд руб. Задача на 2025 год - удержать прошлогодние операционные и финансовые показатели, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Аэрофлот Сергей Александровский Победа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Перевозки через "Шереметьево" в июле впервые в этом году ушли в минус

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7136 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });