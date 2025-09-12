Криптобиржа Gemini провела IPO по цене выше объявленного диапазона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная биржа Gemini 11 сентября завершила первичное размещение акций и привлекла $425 млн, передает Reuters.

Компания разместила около 15,2 млн акций по цене $28. При этом первоначально планировалось продать их в диапазоне $17-19, затем в начале этой недели предполагаемая цена была повышена до $24-26.

Объем заявок от потенциальных покупателей более чем в 20 раз превысил предлагавшийся к размещению объем бумаг.

Исходя из стоимости размещения, рыночная стоимость Gemini в целом составляет около $3,3 млрд.

Акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq в пятницу под тикером GEMI.