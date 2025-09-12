Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 17%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17%, так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.

Так, большинство аналитиков ожидали ее снижения на 200 б.п. - до 16%, часть экспертов допускала меньший шаг - в 100 б.п. - до 17%.

К 13:31 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,8625 руб., что всего на 0,45 копейки ниже уровня на 13:29.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

На июльском заседании ЦБ снизил ставку 200 б.п., до 18%, на июньском - на 100 б.п., до 20%, в марте, феврале и декабре регулятор сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года.