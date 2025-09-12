ЦБ РФ отметил, что рост требований к экономике может сложиться ближе к верхней границе прогнозного диапазона 7-10%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает активизацию кредитования в последние месяцы и ожидает роста совокупного кредитного портфеля банков в 2025 году вблизи верхней границы июльского прогнозного диапазона 7-10%, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Это отражает как эффекты предыдущих снижений ключевой ставки, так и пересмотр ожиданий участников рынка по ее дальнейшей траектории.

При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. В то же время кредитная активность выросла в последние месяцы.

"Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился. Наблюдается некоторое оживление в розничном сегменте. По оценке Банка России, в текущем году общий рост требований к экономике, вероятно, сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона 7-10%", - говорится в сообщении ЦБ.