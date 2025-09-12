Поиск

Владелец ж/д оператора "Транспортные технологии" Тертычный вновь возглавил компанию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Владелец железнодорожного оператора ООО "Транспортные технологии" Сергей Тертычный вновь возглавил компанию.

По данным ЕГРЮЛ, сведения об этом были внесены в реестр 11 сентября.

Компания "Транспортные технологии" была учреждена в 2015 году, и Тертычный ее возглавлял до декабря 2024 года, на этом месте меньше года его заменял бывший исполнительный директор "Первой грузовой компании" Дмитрий Притула.

"Транспортные технологии" занимаются транспортировкой нефтеналивных и универсальных грузов. По данным на сайте компании, ее среднемесячный объём перевозок превышает 400 тыс. тонн. Выручка "Транспортных технологий" по РСБУ в 2024 году составила 24,8 млрд руб., чистая прибыль – 4,8 млрд руб.

В 2006 году Сергей Тертычный был соучредителем ЗАО "Сеал-Транс" совместно с бывшем совладельцем и генеральным директором "Нефтетранссервиса" (НТС) Александром Тертычным, который сейчас управляет турбизнесом.

НТС с 2006 года занимается перевозками грузов по железной дороге. Широко известен НТС стал после того, как в 2010 году приобрел на аукционах ОАО "РЖД" в преддверии создания "Второй грузовой компании" (впоследствии переименована в "Федеральную грузовую компанию") 20 тыс. полувагонов с истекшим сроком службы. В октябре 2011 года НТС боролся за 75% минус 2 акции "Первой грузовой компании".

ООО "Транспортные технологии" Сергей Тертычный Дмитрий Притула
