Ослабление рубля было одним из индикаторов смягчения ДКУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшее за последнее время ослабление рубля является одним из индикаторов смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"С прошлого заседания произошло ослабление рубля. И движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17% годовых.

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

