Ослабление рубля было одним из индикаторов смягчения ДКУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшее за последнее время ослабление рубля является одним из индикаторов смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"С прошлого заседания произошло ослабление рубля. И движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17% годовых.