Акционеры "ФосАгро" одобрили меньший вариант дивидендов за I полугодие

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия из расчета 273 рубля на акцию, сообщила компания.

Это меньший из предложенных советом директоров вариантов выплат, максимально дивиденды могли составить 387 рублей на акцию.

Реестр для получения дивидендов закроется 1 октября.

Как сообщалось, в июне акционеры "ФосАгро" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала. Совет директоров компании предлагал акционерам выбрать из двух вариантов выплат: 144 рубля или 201 рубль на акцию.

Менеджмент "ФосАгро" говорил, что в 2025 году будет отдавать предпочтение погашению долга, а не рефинансированию. Компания может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1 (на конец II квартала составил 1,25).

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1 "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5 – 50-75% FCF, выше 1,5 – менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов – 50% от скорректированной чистой прибыли.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.