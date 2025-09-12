Поиск

Акционеры "ФосАгро" одобрили меньший вариант дивидендов за I полугодие

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия из расчета 273 рубля на акцию, сообщила компания.

Это меньший из предложенных советом директоров вариантов выплат, максимально дивиденды могли составить 387 рублей на акцию.

Реестр для получения дивидендов закроется 1 октября.

Как сообщалось, в июне акционеры "ФосАгро" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала. Совет директоров компании предлагал акционерам выбрать из двух вариантов выплат: 144 рубля или 201 рубль на акцию.

Менеджмент "ФосАгро" говорил, что в 2025 году будет отдавать предпочтение погашению долга, а не рефинансированию. Компания может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1 (на конец II квартала составил 1,25).

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1 "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5 – 50-75% FCF, выше 1,5 – менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов – 50% от скорректированной чистой прибыли.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

Новости

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

