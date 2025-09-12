Поиск

Новак обсудил с вице-премьером Белоруссии перспективы поставок энергоресурсов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с белорусским коллегой Виктором Каранкевичем.

"В ходе встречи речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов", - говорится в сообщении правительства РФ.

В нем подчеркивается, что стороны в ходе переговоров отметили поступательное развитие отношений двух стран по ключевым направлениям торгово-экономического взаимодействия.

Александр Новак Белоруссия
