Новак обсудил с вице-премьером Белоруссии перспективы поставок энергоресурсов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с белорусским коллегой Виктором Каранкевичем.

"В ходе встречи речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области поставок энергоресурсов", - говорится в сообщении правительства РФ.

В нем подчеркивается, что стороны в ходе переговоров отметили поступательное развитие отношений двух стран по ключевым направлениям торгово-экономического взаимодействия.