CVC Capital Partners и Trafigura хотят купить французскую Rubis

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Французский дистрибьютор топлива Rubis SCA стал объектом интереса со стороны инвестиционной компании CVC Capital Partners Plc и сырьевого трейдера Trafigura Group, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Rubis занимается распределением нефтепродуктов в Европе, Африке и Карибском бассейне. В частности, ей принадлежит сеть АЗС, а также активы в сфере солнечной энергетики.

Представители CVC и Trafigura отказались от комментариев, а представитель Rubis пока не ответил на запрос Bloomberg.

Капитализация Rubis составляет около 3 млрд евро. С начала года акции компании подорожали на 22%, чистая прибыль в первом полугодии подскочила на 26%. Котировки бумаг Rubis на торгах в понедельник повышаются на 9%.