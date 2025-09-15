Поиск

CVC Capital Partners и Trafigura хотят купить французскую Rubis

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Французский дистрибьютор топлива Rubis SCA стал объектом интереса со стороны инвестиционной компании CVC Capital Partners Plc и сырьевого трейдера Trafigura Group, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Rubis занимается распределением нефтепродуктов в Европе, Африке и Карибском бассейне. В частности, ей принадлежит сеть АЗС, а также активы в сфере солнечной энергетики.

Представители CVC и Trafigura отказались от комментариев, а представитель Rubis пока не ответил на запрос Bloomberg.

Капитализация Rubis составляет около 3 млрд евро. С начала года акции компании подорожали на 22%, чистая прибыль в первом полугодии подскочила на 26%. Котировки бумаг Rubis на торгах в понедельник повышаются на 9%.

CVC Capital Partners Trafigura Rubis Африка Карибский бассейн Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 11:40

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });