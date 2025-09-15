Минфин сообщил, что изменение налоговой нагрузки на "Газпром" увязано с тарифными решениями, ожидающимися с 2026 г.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Изменение налоговой нагрузки на "Газпром" увязано со сроками вступления в силу изменений регулируемых цен на газ в России, которые ожидаются лишь со следующего года, прокомментировал журналистам обсуждавшиеся варианты ослабления налоговой нагрузки на "Газпром" замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Как сообщали источники "Интерфакса", 1 августа ведомства должны были по поручению президента РФ рассмотреть возможность снижения налога на добычу полезных ископаемых по газу для "Газпрома" на объем, который может быть получен посредством изъятия у независимых производителей тарифных "сверхдоходов" через тот же НДПИ. Речь шла про дополнительные доходы независимых производителей в результате индексации регулируемых цен на газ на уровень, превышающий инфляцию.

Как отметил Сазанов в понедельник, данный вопрос будет решаться "в зависимости от тарифных решений". "Я так понимаю, что тарифные решения будут только со следующего года, соответственно, изменения в налоговой нагрузке, в том числе, на "Газпром", будут происходить со следующего года. Такого рода поправки мы сейчас с коллегами из "Газпрома", независимых компаний обсуждаем", - сказал он.

Сазанов подчеркнул, что "изменение НДПИ увязано со сроком вступления в силу тарифных решений".

Ранее замминистра говорил "Интерфаксу", что речь идет о централизации в бюджет 3-процентного превышения тарифов над инфляцией, при этом обсуждалась индексация НДПИ только для независимых производителей. Источники сообщали, что эти доходы предполагалось довести до "Газпрома" "в той или иной форме".

Как сообщалось, с 1 декабря 2023 года выросли оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ, - на 10%. Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,4%. Одновременно с 2024 года НДПИ по газу был увеличен для изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен (коэффициент Ккг).

С 1 июля 2025 года на 10,3% выросли регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ цена повысилась на дополнительные 11% (так как в предыдущую индексацию она не менялась), то есть с учетом общего повышения - на 21,3%.

Инфляция по состоянию на 8 сентября - 4,03%.