Путин задался вопросом о достаточности темпов роста ВВП

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Текущая траектория инфляции в РФ складывается ниже прогноз правительства и Банка России на 2025 год, вопрос вызывает достаточность темпов роста ВВП, который за январь-июль прибавил 1,1%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По данным Минэкономразвития, в июле ВВП РФ прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Вопрос - этого достаточно? Это то, чего хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы, естественно, при обеспечении макроэкономической инфляционной стабильности с учетом взвешенной политики ЦБ", - задался вопросом президент.

"Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8% (в годовом выражении - ИФ), то в августе - 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России", - сказал Путин.

"Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат. Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост", - почеркнул президент.

По его словам, "мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику - за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики".

Глава государства напомнил, что еще в прошлом году "мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять необходимые меры по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности".

"Соглашались с тем, что это неизбежно приведёт к "охлаждению" экономики, к ее, как мы говорили тогда, "мягкой посадке". И общем мнением было также, что необходимо пройти по такому "острому лезвию" - и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не "переохладить", не заморозить ее", - сказал президент.

Как сообщалось, ЦБ в июле понизил свой прогноз по инфляции в 2025 году с 7-8% до 6-7%. Минэкономразвития в апреле прогнозировало инфляцию в РФ в 2025 году на уровне 7,6%, в ближайшие дни представит уточненный, очевидно, более низкий прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

