Фирма Левицкого получила контроль над 42%-й долей в проекте "Роснано" "Русский кварц"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Инвестиционная компания "Аксиома" (Москва) Николая Левицкого стало владельцем 100% уставного капитала московского ООО "Кварцвик" - мажоритарного акционера АО "Кыштымский ГОК" (КГОК, Челябинская область), владеющего 42%-й долей в капитале основанного совместно с "Роснано" ООО "Русский кварц" (Челябинская область, производитель высокочистого кварцевого концентрата).

Согласно ЕГРЮЛ, изменения в состав владельцев "Кварцвика" внесены 11 сентября.

До этого "Кварцвик" принадлежал в равных долях трем физическим лицам, в том числе своему основателю - Виктору Полищуку (бенефициар и генеральный директор ООО "Амдекс Групп", владелец разработчика средств виртуализации АО "НПЦ "Макс").

В отчете КГОК за 2024 год говорится, что, в частности, 91% его уставного капитала владеет "Кварцвик", 0,0003% - "Роснано". КГОК может распоряжаться 41,78%-й долей в зависимом "Русском кварце", от которого получил в прошлом году почти 244 млн рублей дивидендов.

"Кварцвику", по данным ЕГРЮЛ, напрямую принадлежит 0,85% в уставном капитале "Русского кварца", еще 28,6895% владеет Summit Quartz Holding B.V. (Нидерланды). Информация об одном совладельце не раскрывается. Доли КГОКа и "Кварцвика" в "Русском кварце" находятся в залоге у ОАО "Роснано".

С 10 сентября у "Русского кварца" новый генеральный директор - Станислав Вегнер, в 2021-2024 годах возглавлявший ликвидированное в сентябре этого года ООО "Бошняковский угольный разрез" (Сахалинская область).

На сайте КГОКа говорится, что в августе 2011 года с участием ОАО "Роснано" был запущен новый проект - "Русский Кварц", предусматривающий техническое перевооружение производства особо чистых кварцевых концентратов. "Русский Кварц" вошел в состав портфельных компаний ОАО "Роснано" под номером ID1527. Проект был создан на базе действующего комплекса по добыче, переработке и глубокому обогащению жильного кварца Кыштымского месторождения.

По информации на сайте "Русского кварца", компания является единственным в РФ производителем высокочистого кварцевого концентрата, владеет двумя производственными площадками, расположенными в г. Кыштым Челябинской области. Выпускает несколько видов высокочистого кварцевого концентрата. Отмечается, что в 2013 году в состав учредителей вошла японская Sumitomo Corporation.

По данным ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала ООО "Инвестиционная компания "Аксиома" принадлежит Николаю Левицкому, основателю "Геотека" и контролирующему акционеру крупнейшего производителя железной руды на Дальнем Востоке компании IRC.

