Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor планирует сократить до 1000 рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне, сообщила компания.

Сокращения обусловлены слабым спросом на электромобили, и будут, насколько это возможно, реализовываться в добровольном для сотрудников порядке, отмечает Ford.

В ноябре 2024 года компания сообщала, что сократит 4000 рабочих мест в Европе, включая 2900 в Германии. С учетом новых мер ее европейский штат, насчитывающий порядка 28 тысяч человек, может уменьшиться примерно на 18%.

Завод в Кельне с января также перейдет на работу в одну смену вместо двух. На этой площадке, в частности, выпускаются электровнедорожники Explorer.