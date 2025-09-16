Поиск

МЭА оценило потребность мирового нефтегаза инвестициях в $540 млрд в год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU -Сохранение текущего уровня добычи нефти и газа до 2050 года потребует от мировой отрасли инвестиций в размере порядка $540 млрд в год в поиск новых месторождений, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке главы подразделения по поставкам энергоносителей в МЭА Кристофа Макглейда, в 2025 году этот показатель составит примерно $570 млрд, немного снизившись по сравнению с 2024 годом.

Прогноз основан на анализе более 15 тысяч месторождений и скорости снижения добычи на них. При отсутствии необходимых инвестиций мировая добыча будет ежегодно сокращаться на объем, эквивалентный суммарной добыче Норвегии и Бразилии - более 5 млн баррелей в сутки.

В 2025 году и в 2026 году на мировом рынке прогнозируется избыток предложения, при этом британский энергетический гигант BP Plc ожидает, что добыча нефти в мире без учета стран ОПЕК останется неизменной с начала 2026 года и в течение 12-18 месяцев.

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

