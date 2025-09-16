ЦБ планирует расширить внедрение риск-ориентированных подходов в надзоре за страховщиками

Регулятор готовит меры по развитию отрасли на 2026-28 гг.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует расширить внедрение риск-ориентированных подходов в практике надзора за страховщиками, а также готов поддержать страховой рынок в его стремлении укрепить свои позиции на финансовом рынке. Это следует из текста опубликованного ЦБ проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на новый трехлетний период 2026-2028 годов.

Главной задачей на рынке страхования в предстоящий период ЦБ считает "развитие рынка страхования в условиях структурной трансформации экономики". Достижение поставленных на период целей, по мнению регулятора, должно привести "к росту роли рынка страхования, который призван обеспечить защиту бизнеса и благосостояния людей".

Основной акцент поддержки в развитии регулятор предполагает сосредоточить на массовых сегментах страхового рынка – личного страхования и страхования жизни, а также на ОСАГО.

Банк России продолжит внедрение риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора. Здесь "основной задачей будет совершенствование требований к капиталу страховщиков как с целью обеспечения достаточности капитала для защиты потребителей страховых услуг и субъектов российской экономики от рисков, так и с целью развития инвестиционных возможностей страховщиков с учетом текущей экономической среды". Новации затронут универсальных страховщиков.

В частности, "планируется внедрение более точной модели оценки страховых рисков для страхования иного, чем страхование жизни, по аналогии с подходом, внедренным с 1 июля 2025 года для страхования жизни. Данный подход позволяет более качественно определить величину требуемого капитала страховщиков, и соответственно, более точно оценивать их финансовую устойчивость".

В 2026 году Банк России продолжит работу по совершенствованию механизма возмещения вреда потерпевшим в ОСАГО, где "планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства".

В сегменте страхования жизни 2026 год станет годом подготовки к "созданию условий для полноценного функционирования системы гарантирования прав граждан по договорам страхования жизни". Эта система, согласно законодательству, должна быть запущена в РФ с 1 января 2027 года.

После запуска системы гарантирования на рынке страхования жизни "в случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в пределах, установленных законодательством, будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций", говорится в проекте документа .

Кроме того, ЦБ намерен продолжить работу "по анализу выводимых на рынок продуктов", в том числе по линии долевого страхования жизни (ДСЖ), "с точки зрения их клиентской ценности, а также на предмет соблюдения рекомендаций ЦБ по наполнению страховой составляющей".

В зоне постоянного контроля Банка России в этот период останутся вмененные виды страхования - "совместно с Минфином РФ и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования".

Важное значение для страховщиков будут иметь планируемые регулятором меры "по повышению информационной прозрачности и развитию обмена информацией на страховом рынке. Основное внимание будет направлено на совместную со страховщиками работу по улучшению качества данных в созданной автоматизированной информационной системе страхования" (АИС "Страхование", оператором выступает "дочка" ЦБ - "Национальная страховая информационная система", НСИС).

ЦБ разрабатываются "новые контрольные процедуры по проверке достоверности данных, выстраиваются межведомственные взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти для кросс-проверок данных из разных источников", говорится в проекте документа.

Кроме того, планируется расширить состав информации, передаваемой страховщиками оператору АИС "Страхование", "информацией о договорах добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства". Также предполагается "интегрировать АИС "Страхование" с государственными информационными системами, что позволит организовать комплексное управление миграционными процессами, в том числе на этапе оформления разрешения на работу или патента, а в перспективе улучшить качество медицинского обслуживания иностранных граждан и лиц без гражданства".

Банк России намерен в ближайший период "продолжить работу по внедрению утвержденных ФНС форматов электронных документов для взаимодействия медицинских и страховых организаций, что позволит упростить и ускорить документооборот между указанными организациями, а также повысить качество оказываемых ими услуг".

Как сообщалось со ссылкой на экспертов страхового рынка, поддержка регулятора в сфере организации информационного обмена оценивается страховщиками как остро необходимая, потребность в этом сохраняется у страховщиков ОСАГО, медицинских и страховщиков жизни для построения и поддержания цифровых сервисов, для ускорения организации страховых выплат клиентам.