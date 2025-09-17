Москва и Каир обсуждают создание производства подсолнечного масла в Египте

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в создании на территории Египта производства подсолнечного масла, этот вопрос поднимался во время визита российской делегации в Каир, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем об организации переработки подсолнечного масла здесь, на территории Египта", - сказал он.

Во вторник Оверчук провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, вице-премьером по промышленному развитию, министром промышленности и транспорта Египта Кямелем Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли страны Хасаном Хатыбом.

Помимо АПК стороны обсуждали сотрудничество в сфере ТЭК, не только в атоме, но и по другим направлениям, отметил Оверчук. "Традиционно мы обсуждали вопросы, связаные с развитием энергетики, не только в атомной сфере", - сказал он.

Россия в 2024 году поставила в Египет продукции АПК более чем на $3 млрд, что на 20% превышает показатель предыдущего года, сообщал ранее федеральный центр "Агроэкспорт". Основным экспортным товаром стала пшеница, на долю которой пришлось 84% поставок. Кроме того, экспортировались подсолнечное масло (13%), соевое масло (2%), сушеные чечевица и нут (по менее 1%).

В "Агроэкспорте" подчеркивали роль Египта как логистического и инвестиционного хаба в Североафриканском и Ближневосточном регионах очень значительна для внешней торговли РФ.