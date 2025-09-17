Поиск

"СИБУР" не снизит минимальную планку по дивидендам для "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР", снизивший минимальную планку выплаты дивидендов с 50% до 30% по головной компании, не планирует делать это в отношении дочерних компаний - "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов в кулуарах Промышленного энергетического форума (TNF-2025).

"По КОС и НКНХ - нет, не планируется (понижать планку по выплате дивидендов - ИФ)", - сказал он.

Карисалов сообщил также, что инвестпрограмма "СИБУРа" в 2025 году будет немного выше, чем в 2024 году.

Он также подтвердил, что в середине следующего года компания начнет пусконаладочные операции на установке пиролиза на Амурском ГХК, к концу года будет запущена первая линия полиэтилена. Прогресс по Амурскому ГХК составляет более 85%, заметил он.

Установку полипропилена в Тобольске (ДГП-2) планируется запустить в конце 2026 года.

