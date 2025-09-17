Поиск

ВТБ планирует нарастить долю в обслуживании ВЭД с дружественными странами по итогам года до 18%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает на рост своей доли в обслуживании внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с дружественными странами по итогам 2025 года до 18%, планирует повысить стратегическую цель на 2026 год по этому показателю до 30%. Об этом сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-встречи с инвесторами в рамках SPO.

"В нашей стратегии 2024-2026 годов мы закладывали на терминальный год достижение 15% доли обслуживания внешнеэкономического оборота России с дружественными странами, кроме Турции и Объединённых Арабских Эмиратов, которые наиболее чувствительны к санкционному статусу банка ВТБ", - сказал Пьянов.

"Уже по итогам второго года стратегии, по итогам 2025 года, мы ожидаем превышение 18% доли обслуживания внешнеэкономической деятельности и будем повышать стратегическую цель 2026 года приблизительно до 30%", - добавил он.

Пьянов отметил, что существенная часть чистого комиссионного дохода ВТБ приходится на транзакционные и конверсионные операции, связанные с обслуживанием потоков внешнеэкономической деятельности.

"Чистый комиссионный доход является мерилом верности нашей стратегии постсанкционной по сохранению наших дочерних банков, наших филиалов в дружественных странах, потому что существенная часть чистого комиссионного дохода - это уже не кредитный комиссионный доход, не связанный с розничным кредитованием, а транзакционный и конверсионный чистый комиссионный доход, связанный с обслуживанием потоков внешнеэкономической деятельности", - заявил первый зампред ВТБ.

