ГК ТОФС начинает выпуск бурового оборудования на площадке своего кластера в Тюмени

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний ТОФС (ранее "Технологии ОФС", правопреемник активов Baker Hughes в РФ) запустила первую производственную площадку в рамках своего кластера в Тюмени и приступила к серийному производству высокотехнологичного бурового оборудования, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия объекта.

Инвестиции в реализацию проекта составили 7 млрд рублей.

Завод специализируется на выпуске оборудования для наклонно-направленного бурения, в том числе роторно-управляемых систем, а также компонентов для заканчивания скважин. Проектная мощность производства - около 700 единиц оборудования в год.

"Этот завод уникальный, потому что включает в себя 35 станков с ЧПУ. Будет полный цикл производства, не только сборочный цикл", - сообщил президент ГК ТОФС Давид Гаджимирзаев.

Он отметил, что мощности завода позволяют производить оборудование не только для нефтедобычи, но также для станкостроения, автомобильной промышленности и тяжелого машиностроения.

ГК ТОФС - российская нефтесервисная компания, объединяющая предприятия в 11 регионах РФ, в том числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. Ранее эти активы принадлежали американской Baker Hughes, которая в конце 2022 года продала их команде, входившей в ее российский топ-менеджмент.