Владельцем Ильского НПЗ стала небольшая компания с доходами в 240 тыс. рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России – Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) - сменило владельца, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения произошли 15 сентября 2025 года, 100% уставного капитала "КНГК-ИНПЗ" теперь принадлежат московскому ООО "Орион". Прежде конечным бенефициаром НПЗ являлся Юрий Шамара.

"Интерфакс" обратился в пресс-службу НПЗ за комментарием, ответ пока не получен.

"Орион" занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием, работает по упрощенной системе налогообложения. Согласно данным "Спарк-Интерфакс", компания зарегистрирована в январе 2024 года, среднесписочная численность работников – 1 человек. Гендиректором и владельцем "Ориона" является Анастасия Пучкова. Доходы компании в 2024 году составили 239 тыс. рублей, расходы - 501 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что банк "Зенит" подал в Арбитражный суд Москвы иск к НПЗ о взыскании 1,023 млрд рублей задолженности по договору об открытии кредитной линии. Собеседование со сторонами и предварительное заседание состоится 18 сентября.

Сообщалось также, что в сентябре 2023 года межрайонная ИФНС доначислила предприятию налоги и НДС. Общая сумма составила 11,954 млрд рублей. С единого налогового счета НПЗ было списано 7,99 млрд рублей в счет погашения доначислений, непогашенным остался долг в 3,964 млрд рублей.

НПЗ обратился в Арбитражный суд с заявлением о "принятии предварительных обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налоговой и запрета учитывать при определении размера совокупной обязанности на едином налоговом счете ООО "КНГК-ИНПЗ" любые не взысканные с предприятия на момент вынесения настоящего определения доначисления". Ильский НПЗ аргументировал принятие обеспечительных мер тем, что списание долга будет производиться с расчетного счета ООО, из-за чего предприятие не сможет выплатить зарплату 1 тыс. 417 сотрудникам на общую сумму 1,627 млрд рублей за второе полугодие 2025 года, расплатиться с поставщиками и подрядчиками на общую сумму 3,96 млрд рублей, исполнить обязательства перед энергоснабжающими и иными обслуживающими организациями для обеспечения производственного цикла, обслуживать оборотные и инвестиционные кредиты, осуществить выплату текущих налоговых платежей за второе полугодие 2025 года. Арбитражный суд встал на сторону НПЗ и приостановил решение налоговой инспекции.

В марте текущего года ООО "Атисс" (инжиниринговая компания, Краснодар) уведомило о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Ильского НПЗ банкротом.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

В 2024 году НПЗ сократил объем переработки на 11% по сравнению с показателем предыдущего года - до 4,7млн тонн. Прошлый год НПЗ завершил с ростом чистого убытка по РСБУ в 14,5 раза к уровню 2023 года - до 11,648 млрд рублей. Выручка выросла на 1% и составила 203,7 млрд рублей, а себестоимость - на 17,6%, до 204,8 млрд рублей.