Проект деревообрабатывающего комбината "Алтайлеса" в Кемерово подорожал почти на четверть

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект деревообрабатывающего комбината, который реализует холдинг "Алтайлес" в Кемерово, увеличились до 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Иван Ключников журналистам в среду.

Ранее инвестиции оценивались в 7 млрд рублей. Таким образом, они выросли на 21%.

"Множество аспектов влияет на изменение бюджета. С момента старта (проекта - ИФ) мы несколько видоизменили сам продукт (изначально планировались МДФ-плиты, затем решили выпускать плиты ДСП - ИФ) и взяли другую технологию. Кроме того, мы значительно увеличили (плановые - ИФ) объемы выпуска", - сказал Ключников, не уточняя, как именно вырастет мощность комбината.

Он пояснил, что отсутствие конкретных цифр по предполагаемому увеличению связано с отсутствием точных данных о ресурсной базе. "Мы свои объемы (выпуска - ИФ) строили от лесного фонда, который (...) не имеет актуальных данных. То есть, на данный момент самые свежие материалы датируются 1998 годом, самые старые - 1988 года (...) Планируем за свой счет провести инвентаризацию лесов полностью, с проведением лесоустройства и все-таки получить более достоверную информацию. Потому что по выборочной инвентаризации мы видим, что расхождение достаточно серьезное (...) Мы здесь опасаемся, не столько (несоответствия - ИФ) объемов, а в большей мере (сомневаемся - ИФ) в том, какой (на самом деле - ИФ) породный состав (леса - ИФ), в зависимости от этого будет складываться продукт (который будет выпускать комбинат - ИФ)", - пояснил Ключников. По его словам, в Кемеровской области "Алтайлесу" в долгосрочную аренду будет передано порядка 500 га леса, ежегодно компания планирует заготавливать порядка 700 тыс. кубометров древесины.

Мощность предприятия ранее оценивалась в 450 тыс. кубометров ламинированных древесностружечных плит (ДСП), также планировалось выпускать порядка 28 тыс. кубометров пиломатериалов в год.

По словам Ключникова, ввод предприятия в эксплуатацию по-прежнему запланирован на 2027 год. Кроме того, "Алтайлес" рассчитывает построить для кемеровского комбината контейнерный терминал, поскольку 70% продукции доставляется потребителям ж/д транспортом. В настоящее время завершается проектирование терминала, инвестиции в его строительство оцениваются в 75 млн рублей.

По данным на сайте "Алтайлеса", холдинг объединяет 14 предприятий лесного комплекса в Алтайском крае и Кемеровской области. Предприятия холдинга занимаются охраной лесов, заготовкой древесины, производством МДФ-плит, домокомплектов, погонажных изделий. Согласно отчетности за 2024 год, в пользовании холдинга находится 902,5 тыс. га земель лесного фонда РФ.

