BHP закроет шахту в Австралии из-за высоких налогов и уволит 750 сотрудников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP в ноябре остановит работу угольной шахты Saraji South в Австралии, входящей в комплекс Saraji Mine Complex. Остановка работы шахты приведет к увольнению примерно 750 человек.

BHP управляет угольным комплексом совместно с японской Mitsubishi через совместное предприятие BHP Mitsubishi Alliance (BMA), которое является крупнейшим экспортером коксующегося угля в Австралии.

Как сообщила BHP, компания была вынуждена пойти на такую меру из-за неблагоприятных условий на рынке и чрезмерно высоких налогов в австралийском штате Квинсленд.

Компания отмечает, что налоговые ставки в этом штате являются самыми высокими в мире. Так, в 2025 финансовом году эффективная налоговая ставка для BMA достигла 67%, причем совокупный объем выплаченных роялти и других государственных отчислений в восемь раз превысил чистую прибыль альянса.

В то же время цены на австралийский уголь с начала прошлого года рухнули примерно на 40% из-за слабого спроса в Европе и некоторых регионах Азии.

Saraji Mine Complex произвел около 8,1 млн тонн угля в прошлом фингоду. При этом на шахту Saraji South пришелся лишь небольшой объем от общего производства, и её закрытие не повлияет на операционные показатели BMA.