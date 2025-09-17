Поиск

BHP закроет шахту в Австралии из-за высоких налогов и уволит 750 сотрудников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP в ноябре остановит работу угольной шахты Saraji South в Австралии, входящей в комплекс Saraji Mine Complex. Остановка работы шахты приведет к увольнению примерно 750 человек.

BHP управляет угольным комплексом совместно с японской Mitsubishi через совместное предприятие BHP Mitsubishi Alliance (BMA), которое является крупнейшим экспортером коксующегося угля в Австралии.

Как сообщила BHP, компания была вынуждена пойти на такую меру из-за неблагоприятных условий на рынке и чрезмерно высоких налогов в австралийском штате Квинсленд.

Компания отмечает, что налоговые ставки в этом штате являются самыми высокими в мире. Так, в 2025 финансовом году эффективная налоговая ставка для BMA достигла 67%, причем совокупный объем выплаченных роялти и других государственных отчислений в восемь раз превысил чистую прибыль альянса.

В то же время цены на австралийский уголь с начала прошлого года рухнули примерно на 40% из-за слабого спроса в Европе и некоторых регионах Азии.

Saraji Mine Complex произвел около 8,1 млн тонн угля в прошлом фингоду. При этом на шахту Saraji South пришелся лишь небольшой объем от общего производства, и её закрытие не повлияет на операционные показатели BMA.

BHP Квинсленд Mitsubishi Австралия Saraji South
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });