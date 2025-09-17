Поиск

Дюков заявил, что РФ раньше других создала технологии для остаточных трудных запасов

По его словам, страна может экспортировать их в СНГ и на Ближний Восток

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия раньше других стран столкнулась с проблемой освоения остаточных трудных запасов углеводородов, в этой сфере уже наработаны технологии, возникли возможности экспорта их в СНГ и на Ближний Восток. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарной сессии Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

Он отметил, что импортозамещение в нефтегазовой отрасли "началось не вчера, это был конец нулевых - начало десятых годов". "Тогда наша компания помогала машиностроителям создавать новое оборудование, мы участвовали в техзаданиях, предоставляли полигоны для испытаний, помогали получить финансирование. Многое было сделано, но, безусловно, то, что произошло, и санкции тоже, все это ускорило появление отечественных технологий. Сейчас мы активно занимаемся инжинирингом, созданием нового оборудования, его обслуживанием. И эта часть уже становится самостоятельным бизнесом", - сказал Дюков.

Он отметил, что Энергостратегия РФ до 2050 года предполагает не только сохранение объема добычи нефти, но и ее наращивание. А это приводит к необходимости работы на трудных запасах, создание для них новых технологий. "А если говорить о новых технологиях, то хочу отметить - сейчас сформировано 77 абсолютно новых технологий, каких еще даже нет в мире. В данном случае речь идет об импортоопережении. Это становится мотивом, дополнительной мотивацией, стимулом, чтобы активнее работать", - добавил глава компании.

"И еще один важный стимул - это (перспектива - ИФ) работы на экспортных рынках, которые открываются. Так получилось, что мы, как добывающая страна, быстрее проходим путь, когда простые запасы заканчиваются. Нам раньше пришлось столкнуться с освоением остаточных трудоизвлекаемых запасов. У нас уже есть здесь отличный задел - технологии и оборудование, которые точно будут востребованы в других государствах, в странах СНГ и Ближнего Востока", - подчеркнул он.

