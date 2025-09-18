Поиск

Дюков считает, что властям нужно право на приостановку обнуления топливного демпфера при форс-мажоре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно иметь право на приостановку обнуления топливного демпфера в условиях форс-мажорных обстоятельств. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

По его мнению, безусловно, сейчас демпфер требует донастройки. "Мы рассчитываем на принятие поправок в Налоговый кодекс о повышении порогов отсечения с августа 2025 года, а также на предоставление правительству РФ права на приостановку обнуления демпфера ввиду форс-мажорных обстоятельств", - сказал Дюков.

Он пояснил, что иногда возникают такие ситуации, когда топливный демпфер в принципе не может работать. "Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача. В каких-то случаях у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются", - подчеркнул глава "Газпром нефти".

Александр Дюков Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });