Дюков считает, что властям нужно право на приостановку обнуления топливного демпфера при форс-мажоре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно иметь право на приостановку обнуления топливного демпфера в условиях форс-мажорных обстоятельств. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

По его мнению, безусловно, сейчас демпфер требует донастройки. "Мы рассчитываем на принятие поправок в Налоговый кодекс о повышении порогов отсечения с августа 2025 года, а также на предоставление правительству РФ права на приостановку обнуления демпфера ввиду форс-мажорных обстоятельств", - сказал Дюков.

Он пояснил, что иногда возникают такие ситуации, когда топливный демпфер в принципе не может работать. "Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача. В каких-то случаях у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются", - подчеркнул глава "Газпром нефти".