Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в четверг рубль немного дешевеет к юаню на фоне снижения котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,95 копейки, до 11,6995 рубля. При этом юань оказался на 3,72 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

Предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу, сообщила Handelsblatt. Она напомнила, что презентация 19-го пакета планировалась на вторник, но была неожиданно отложена. По словам источников газеты, Еврокомиссия решила расширить пакет из-за "провокаций со стороны России" и давления на ЕС со стороны США.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. При этом предполагаемая новая дата обнародования будущих ограничительных мер ЕС в статье не приводилась.

Bloomberg сообщал, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,24%, до $67,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,31%, до $63,85 за баррель.

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

