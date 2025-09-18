Поиск

Brent торгуется у $67,92 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили снижение, приблизившись к уровням закрытия предыдущего дня.

К 14:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%), до $67,92 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,04 (0,06%), до $64,01 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,34 за баррель, на WTI - до $63,45 за баррель.

Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне вечером заседания американского центрального банка, а также перспективы экономики США.

Федеральная резервная система снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Снижение стоимости заимствований, как правило, стимулирует экономический рост и повышение спроса на энергоносители. Между тем, заявления регулятора по итогам заседания усилили обеспокоенность инвесторов состоянием американской экономики.

"Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года", - говорится в заявлении ФРС, где также отмечается ослабление рынка труда и сохранение повышенного уровня инфляции.

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, написал главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

