Минфин не видит возможностей бюджета на 3-летку для налоговых преференций по "Силе Сибири 2"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетных возможностей на ближайшую трехлетку для налоговых преференций по проекту "Сила Сибири 2" для "Газпрома" нет, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума в четверг.

"Нет, бюджетных возможностей на бюджетную страховку таких нет", - сказал чиновник.

Ведомства также не обсуждали возможность сокращения экспортной пошлины на газ: "Не обсуждали".

Сазанов также добавил, что власти не обсуждали льготы для проекта "Арктик СПГ 2": "Нет, никаких обсуждений нет, и не велось".

Как сообщалось, 2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Маршрут позволит поставлять из РФ транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири 2" является частью масштабного проекта "Восточной системы газоснабжения" (ВСГ), которая объединит с существующей Единой системой газоснабжения центры добычи на востоке страны и обеспечит подачу сетевого газа в регионы, которые ранее не имели к нему доступа. ВСГ берет начало с гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал, проходит через Бованенково, Новый Уренгой; ХМАО, Томскую, Кемеровскую области, Красноярский край и в Иркутской области выходит на границу с Монголией.