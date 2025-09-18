Поиск

Производители соков оценивают потенциал российского рынка в 5-6 млрд литров в год

Одной из проблем отрасли названа зависимость от импортного сырья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Потенциал рынка соков в России составляет 5,6 млрд литров в год, однако их производство пока существенно меньше, считает бизнес.

"Рынок имеет большой потенциал. Буквально вчера считали: если придерживаться правила один стакан сока в день, то в год на человека составляет более 90 литров. Сейчас - 16 литров. Рынок может вместить 5-6 млрд литров в год", - заявила гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева, на круглом столе "Индустрия напитков - от сада до прилавка".

По ее словам, в 2024 году производство соковой продукции превысило 2 млрд литров. "Когда-то было больше", - заметила она.

По данным союза, основную долю на рынке соковой продукции - 52% - занимают нектары, 27% приходится на соки, 21% - на сокосодержащие напитки и морсы. По видам сока преобладает апельсиновый (22,5%). Затем следуют яблочный (13%), мультифруктовый (12%), вишневый (9%), томатный (8%), другие (35,5%).

В числе одной из проблем отрасли глава союза назвала высокую зависимость от сырья, в том числе импортного.

Об этом же заявил и первый зампред комитета по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин. "С 2019 по 2023 годы производство яблок в России увеличилось более чем в полтора раза, почти до 2 млн тонн (прогнозируется - ИФ) в 2025 году. При этом не видим такого же зеркального отражения в росте сокового продукта, - сказал он. - Доля концентрированного яблочного сока импортного производства в российской индустрии напитков продолжает превышать 50%".

Как подчеркнул сенатор, такое положение дел требует пристального внимания, анализа не только со стороны регулятора, но и со стороны бизнеса. "Естественно, и парламент здесь не может остаться в стороне", - сказал он.

По его словам, на ситуацию в отрасли также влияет изменение потребительских предпочтений, рост популярности природной воды, холодного чая, напитков на зерновой основе.

Союзнапитки Сергей Митин Алла Андреева Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });