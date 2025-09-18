Производители соков оценивают потенциал российского рынка в 5-6 млрд литров в год

Одной из проблем отрасли названа зависимость от импортного сырья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Потенциал рынка соков в России составляет 5,6 млрд литров в год, однако их производство пока существенно меньше, считает бизнес.

"Рынок имеет большой потенциал. Буквально вчера считали: если придерживаться правила один стакан сока в день, то в год на человека составляет более 90 литров. Сейчас - 16 литров. Рынок может вместить 5-6 млрд литров в год", - заявила гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева, на круглом столе "Индустрия напитков - от сада до прилавка".

По ее словам, в 2024 году производство соковой продукции превысило 2 млрд литров. "Когда-то было больше", - заметила она.

По данным союза, основную долю на рынке соковой продукции - 52% - занимают нектары, 27% приходится на соки, 21% - на сокосодержащие напитки и морсы. По видам сока преобладает апельсиновый (22,5%). Затем следуют яблочный (13%), мультифруктовый (12%), вишневый (9%), томатный (8%), другие (35,5%).

В числе одной из проблем отрасли глава союза назвала высокую зависимость от сырья, в том числе импортного.

Об этом же заявил и первый зампред комитета по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин. "С 2019 по 2023 годы производство яблок в России увеличилось более чем в полтора раза, почти до 2 млн тонн (прогнозируется - ИФ) в 2025 году. При этом не видим такого же зеркального отражения в росте сокового продукта, - сказал он. - Доля концентрированного яблочного сока импортного производства в российской индустрии напитков продолжает превышать 50%".

Как подчеркнул сенатор, такое положение дел требует пристального внимания, анализа не только со стороны регулятора, но и со стороны бизнеса. "Естественно, и парламент здесь не может остаться в стороне", - сказал он.

По его словам, на ситуацию в отрасли также влияет изменение потребительских предпочтений, рост популярности природной воды, холодного чая, напитков на зерновой основе.