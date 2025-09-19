Рынок акций РФ днем просел к 2780п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ВТБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу остается под давлением продаж из-за геополитической неопределенности, санкционных рисков со стороны Запада, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $67 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 2780 пунктов во главе с бумагами ВТБ (-3,5%) после объявления цены размещения допэмиссии (SPO).

К 13:00 индекс МосБиржи составил 2781,13 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1053,37 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. (+17,38 копейки).

Акции ВТБ подешевели до 70,26 рубля за штуку; объем торгов превысил 13,44 млрд рублей. Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу, говорится в материалах госбанка. Дисконт к цене закрытия вечерних торгов Мосбиржи в четверг составил 6,7%.

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "НЛМК" (-1%), "ВК" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Русала" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Т-Технологий" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы", "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (+3,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "ММК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине. "Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования, и выразил надежду получить положительные сигналы в отношении решения этой проблемы. "Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, президент США заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп. При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

В минувшую субботу американский президент заявил , что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что в Европейском союзе (ЕС) прорабатывают предложения, которые позволили бы быстрее, чем планировалось изначально, отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). "ЕС планирует меры, чтобы ускорить свертывание поставок российского СПГ, спустя дни после призыва президента США Дональда Трампа к ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоресурсами Москвы. По словам источников, Еврокомиссия рассматривает вариант включить в новый санкционный пакет положение об отказе от всего импорта российского СПГ - раньше, чем в конце 2027 года", - информирует агентство.

По словам источников, Европа не хочет вводить пошлины на товары Индии и КНР за их закупки нефти РФ, как того требует Трамп, и вместо того переключает внимание на СПГ из России.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу российский рынок акций, скорее всего, останется под давлением на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада. Дополнительным негативом служит тема фискального ужесточения, которая сейчас обсуждается в СМИ - правительство РФ рассматривает повышение НДС. Однако, несмотря на текущий негативный фон, на горизонте нескольких месяцев сохраняется вероятность возобновления растущего тренда на российском рынке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций нацелился на июльские минимумы.

Настроения за рубежом в конце недели несколько ухудшились, цены на нефть также остаются под сдержанным нисходящим давлением. ЕС в пятницу может представить 19-й пакет антироссийских санкций. В КНР ждут телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа и рассчитывают на увеличение спроса на национальных производителей чипов после ужесточения риторики китайского регулятора в отношении Nvidia.

Рынок акций РФ настроен на развитие нисходящего движения в условиях отсутствия позитивных геополитических сдвигов и ожиданий объявления 19-го пакета санкций ЕС. Тот факт, что к санкциям не присоединятся США, вероятно, сгладит их эффект на рынок, но все же новые ограничения могут выступать негативным фактором. Кроме того, санкционная риторика западных стран в отношении РФ ужесточается, а в Европе продолжают обсуждение вариантов использования замороженных российских активов. Индексы МосБиржи и РТС не удержали поддержки 2790 и 1055 пунктов, рынок подтверждает риски развития нисходящего движения и тестирования июльских минимумов 2616 пунктов и 1041 пункт, отметила Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на рынке акций остаются пессимистичными из-за ожиданий введения новых санкций со стороны ЕС, которые могут затронуть нефтегазовый сектор и флот (после их оглашения можно ждать отскока по факту), также в СМИ муссируется тема повышения НДС для пополнения бюджета РФ. Президент РФ Владимир Путин вновь заявил о необходимости подавлять инфляцию, что сулит более медленное снижение ключевой ставки ЦБ.

С технической точки зрения, идет движение индекса МосБиржи к сильной поддержке 2720 пунктов, для пробоя которой пока не видно оснований. В этом районе стоит начинать спекулятивные покупки. По-прежнему наиболее сильными видятся бумаги банков - Сбера, "Т-Технологий", также интересными могут быть ритейлеры ("Магнит", "Фикс Прайс" и "ИКС 5"). Стоит также присмотреться к "Норникелю" - смягчение позиции ФРС США будет поддерживать цены сырьевых активов, по платине уже наблюдается сильный дефицит. Не исключено, что увеличится мировой спрос на палладий и никель, отметил эксперт.

Из отдельных бумаг Антонов также отметил слабость бумаг "Газпрома" на информации, что власти не планируют "налогово" поддерживать компанию в строительстве "Силы Сибири 2". Таким образом, можно ожидать, что на проект будут направляться все свободные средства, а дивидендов в ближайшие годы не будет. Поэтому покупать бумагу со среднесрочными целями не рекомендуется, считает Антонов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ в конце недели возобновил снижение, несмотря на оптимистичную риторику про устойчивую динамику российской экономики на X Московском финансовом форуме. Негативные настроения инвесторов подогревались слухами о возможном повышении НДС. В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме обозначила свою позицию: чем больше дефицит бюджета, тем жестче денежно-кредитная политика. Поэтому, считает она, Минфин должен иметь сбалансированный бюджет. А инфляция, по-видимому, уже не единственный критерий для ДКП ЦБ.

Локальный уровень поддержки для индекса МосБиржи в районе 2850 пунктов не устоял. Тем не менее индекс МосБиржи остается в широком торговом диапазоне 2600-3000 пунктов. Сейчас он консолидируется в середине этого диапазона, откуда возможно движение как к нижней, так и к верхней его границе, считает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич не исключает, что фактор фиксации прибыли по коротким позициям в преддверии выходных может привести во второй половине дня к коррекционному восстановлению индекса МосБиржи и тестированию снизу уровня 2800 пунктов. В пятницу целевой диапазон для индекса может составить 2760-2820 пунктов, считает Зварич.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng не изменился), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы остаются на уровнях четверга).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года. Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены продолжили снижение на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 по московскому времени составила $66,99 за баррель (-0,7% и -0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,97 за баррель (-0,9% и -0,8% в четверг).

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика ФРС может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (-6,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-4,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,6%), "Мечела" (-2,7%), ПАО "Группа Астра" (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Элемент" (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 составил 31,15 млрд рублей (из них 2,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,3 млрд рублей на акции "Газпрома").