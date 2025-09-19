Поиск

Поставки рыбы из России в ЕС за 7 месяцев выросли почти на треть

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия за первые семь месяцев 2025 года экспортировала в Евросоюз 122 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Eurostat.

В стоимостном выражении поставки выросли на 26%, до $488 млн.

Ключевым драйвером положительной динамики стала продукция из минтая, что связано с увеличением ее выпуска. В январе-июле производство филе минтая только в море на судах выросло в годовом выражении на 15%, до 70 тысяч тонн, выпуск сурими - на 30%, до 65 тысяч тонн.

Поставки мороженого филе минтая на европейский рынок прибавили 2,2 раза в натуральном и стоимостном выражении, до 69 тысяч тонн на $187 млн.

"Темпы роста российского экспорта минтая в ЕС значительно опережают поставки из США: в январе-июле они выросли на 35% в весе и 30% - в деньгах, до 62 тысяч тонн на сумму $224 млн. Реэкспортные поставки из Китая сократились на 25% по обоим показателям, до 25 тысяч тонн на сумму $72 млн", - говорится в сообщении.

Союз также сообщает, что экспорт мороженого сурими вырос на 25%, до 7,5 тысяч тонн, его стоимость - на 35%, до $13 млн.

Экспорт в ЕС российской продукции из трески и пикши снизился из-за сокращения вылова. Но его стоимость увеличилась из-за роста мировых цен. "Это связано с решением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году - до 347 тыс. тонн (доля России - 144,4 тыс. тонн)", - поясняет союз.

Экспорт мороженой трески упал на 35%, до 18 тысяч тонн, но его стоимость выросла на 10%, до $118 млн. Поставки мороженого филе трески сократились на 25%, до 9 тысяч тонн, в стоимостном выражении - на 15%, до $83 млн. Мороженого филе пикши было экспортировано 0,8 тысячи тонн (на 35% меньше) на $5,5 млн (на 7% меньше).

Кроме того, Россия поставила в ЕС 3 тысячи тонн мороженой сардины иваси на $2 млн, отгрузки возобновились после небольшого экспорта в 2019 году.

Экспорт мороженого филе дальневосточных лососевых вырос в 1,6 раза, до 2,5 тысяч тонн, его стоимость - в 1,8 раза, до $17,5 млн.

Eurostat США Рыбный союз Китай Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });