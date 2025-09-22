Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в начале основных торгов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, сдерживающим "медведей" фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,6%, лидируют в откате акции "Группы компаний ПИК" (-3,4%) и АФК "Система" (-1,6%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2730,83 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1028,99 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. (+41,79 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1,2%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ВК" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1%), ВТБ (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагается полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что ЕС планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии, в частности, будут введены ограничения в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил мнение, что тот хочет помочь с решением украинского кризиса. "Думаю, он будет работать с нами над тем, чтобы это завершилось", - сказал он журналистам в Белом доме.

Попытки украинского урегулирования Трамп назвал "очень тяжелой работой". Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать опрос, согласно которому только 23% украинцев хотят продолжения конфликта с РФ, президент США подчеркнул, что "не осуждает" тех жителей Украины, кто устал от боевых действий.

На выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, отметив, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт. Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, в понедельник рынок акций РФ будет бороться за удержание уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Продажи с прошлой недели поддерживаются усилением геополитических рисков и опасений по параметрам бюджета РФ, а также располагающей к открытию коротких позиций технической картиной, побудившей краткосрочных инвесторов усилить давление на "фишки", в первую очередь финансового и металлургического секторов.

"В понедельник как минимум в первой половине торгов индекс МосБиржи может остаться под давлением: учитывая отсутствие сильных поддерживающих новостных триггеров, ждем отката в район 2700-2720 пунктов, выступающий в этом году значимым для рынка уровнем. Ввиду локальной перепроданности рассчитываем на отскок от этой зоны. Устойчивость его, правда, под вопросом: взгляд на ближайшие перспективы рынка сохраняется осторожным, сильных поводов для возврата в зону 2800 пунктов и выше пока не видно", - считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что причин ухудшения настроений несколько.

В новом антироссийском пакете санкций ЕС наиболее негативным является намерение ускорить отказ от СПГ из России, что оказывает давление на акции "НОВАТЭКа". "Думаем, что компания справится с проблемой и найдет новые рынки сбыта, пусть и не такие маржинальные. В конце концов, может быть такая же ситуация, как с нефтью - СПГ от "НОВАТЭКа" будут просто перепродавать или использовать его для внутренних целей, а в Европу взамен этого поставлять "несанкционный" сжиженный газ. Бумагу можно очень осторожно подбирать на первых признаках разворота вверх. Не видим особых проблем и во внесении в "черный список" кораблей российского флота и запрете на операции с "Роснефтью" и "Газпром нефтью"", - считает эксперт.

Более негативным для рынка является смещение ожиданий в сторону более медленного снижения ключевой ставки ЦБ. Основные опасения связаны с муссируемыми в СМИ слухами о повышении НДС, резким увеличением утильсбора и ростом цен на бензин, что не может не сказаться на инфляции. В сегменте самых закредитованных компаний и девелоперов не видно фундаментальных факторов для роста, однако эти акции сильно "летают" в обе стороны, и их стоит использовать для спекулятивной внутридневной торговли, полагает Антонов.

Индекс МосБиржи опустился к зоне поддержки 2720-2730 пунктов, подав заявку на штурм этой преграды. Здесь возможно начало покупок, но сейчас нет уверенности, что рынок не пробьет локальное дно. Поэтому верящим в силу отечественного рынка акций необходимо иметь деньги на усреднение на случай ухода индекса МосБиржи в район 2600 пунктов, считает эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский фондовый рынок остается под давлением продаж, несмотря неплохие в целом данные по инфляции, вышедшие на прошлой неделе.

Риторика официальных лиц заставляет рынок сомневаться в устойчивом характере траектории на снижение ключевой ставки. В частности, в конце прошлой недели зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. Он отметил, что несмотря на снижение инфляционных ожиданий, они все еще остаются высокими. В то время как регулятору необходимо увидеть инфляционные ожидания на более низких уровнях по сравнению с теми, которые наблюдались в 2023-2024 годах, чтобы быть уверенным в траектории снижения инфляции в направлении целевого ориентира 4%.

Между тем на прошлой неделе также стало известно, что правительство РФ рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22% в целях сокращения бюджетного дефицита. Такая инициатива, если будет реализована, может означать рост потребительских цен на товары и услуги, что вряд ли позволит Банку России занять более мягкую позицию в вопросах денежно-кредитной политики. Дальнейшему снижению ключевой ставки может помешать высокий дефицит бюджета, который составил 4,19 трлн руб. (или 1,9% от ВВП) за первые восемь месяцев текущего года по сравнению с запланированным дефицитом в 1,17 трлн руб. в законе о бюджете на 2025 год. В конечном счете меры, которые правительство изберет для балансировки бюджета в последующие периоды, могут повлиять на направление денежно-кредитной политики Банка России. В этом контексте нельзя исключать, что регулятор может придерживаться более жесткой позиции в течение более длительного времени. Проект бюджета на 2026 год правительство, как ожидается, внесет на рассмотрение в Госдуму до 1 октября 2025 года, напомнили эксперты.

Переоценка ожиданий относительно дальнейшей траектории ключевой ставки провоцирует повышение доходности облигаций, что неблагоприятно отражается на динамике фондовых индексов. На этом фоне рынок акций может оставаться под давлением до тех пор, пока не станут известны параметры бюджета на следующий год. Банк России не сомневается в дезинфляционном эффекте бюджета текущего года, тем не менее, масштаб такого эффекта еще предстоит оценить. Таким образом, рынок акций может оставаться под давлением в ближайшую неделю-две, в то время как потенциал восстановления сдерживается уровнем 2854 пункта по индексу МосБиржи, где проходит 50-дневная скользящая средняя, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций РФ снижается на фоне анонса 19-го пакета санкций со стороны ЕС. Новые санкции направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений.

В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее.

"Мы нейтрально оцениваем 19-й пакет санкций для российских компаний. Запрет на импорт СПГ в ЕС с 2027 года не критичен для "НОВАТЭКа" - продажи продолжатся, хотя логистика подорожает. Санкции против "Роснефти" и "Газпром нефти" тоже оцениваются нейтрально, так как основные риски уже реализованы, а компании давно находятся под давлением ограничений", - заявил Степанов.

Также давление на рынок оказывают опасения по проекту бюджета на 2026-2028 гг., который должен быть представлен на текущей неделе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что если дефицит бюджета в 2026 году будет запланирован больше, чем в базовом прогнозе ЦБ (около 1,5% ВВП), то смягчение ДКП может потребовать больше времени.

Мировые фондовые площадки

Индекс МосБиржи после закрытия минувшей недели ниже 2790 пунктов может продолжить снижение до 2720 пунктов, считает Степанов.

Индексы акций в США в минувшую пятницу выросли на 0,4-0,7% и обновили исторические максимумы. Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

При этом ФРС целесообразно опустить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций, за исключением гонконгского (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам августовского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвертый месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после снижения в предыдущие три дня. Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 мск составила $67,14 за баррель (+0,7% и -1,1% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,16 за баррель (+0,8% и -1,4% в пятницу). Срок обращения октябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник.

Трамп в субботу вновь призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.