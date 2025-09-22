Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $66,3 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени опустилась на $0,4 (0,6%), до $66,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,37 (0,59%), до $62,07 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,31 за баррель, на WTI - до $63 за баррель, получая поддержку от опасений эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке и ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Между тем ожидания формирования избытка предложения на рынке в результате наращивания добычи странами ОПЕК+ на фоне ослабления спроса на нефть продолжают оказывать давление на цены.

"Мировой спрос на нефть будет сокращаться в третьем и четвертом квартале текущего года, а также в первом квартале 2026 года, - отмечают аналитики SEB. - Это будет происходить одновременно с увеличением добычи ОПЕК+". В SEB полагают, что такая динамика подтолкнет нефтяные цены к еще большему снижению.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). В SOMO ожидают, что в сентябре экспорт нефти из страны увеличится до 3,4-3,45 млн б/с.

Как показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.