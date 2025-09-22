Поиск

Wood Mackenzie отметила признаки сдерживания вложений в новые СПГ-проекты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рост инвестиций по всей цепочке стоимости проектов по сжижению природного газа может привести к снижению маржинальности новых проектов, уже отмечены признаки сдерживания финансирования новых СПГ-проектов на фоне ожидаемого переизбытка предложения, отмечают аналитики Wood Mackenzie.

Оценки по новым СПГ-проектам только в США, которые будут одобрены в этом году, уже повышены, и как ожидаются, вырастут в ближайшие 12-18 месяцев. Но это не может продолжаться вечно, и объем мощностей, планируемых к одобрению, начинает вызывать вопросы. "Каждый проект, по которому примут FID (окончательное инвестрешение), сам по себе будет иметь коммерческий смысл, но в совокупности рискует приблизить рынок к избытку предложения", - полагают аналитики.

Долгое время предполагалось, что более низкие спотовые цены на СПГ приведут к росту спроса в Азии. За последние два десятилетия Китай стал крупнейшим в мире импортером этого вида топлива, и рынок по-прежнему возлагает большие надежды на поглощение им большей части новых поставок.

"Однако теперь слышны опасения по поводу спроса на СПГ в КНР. Общий спрос на энергоносители в Китае в этом году оказался ниже ожидаемого: импорт СПГ за первые восемь месяцев 2025 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В перспективе план Китая по строительству гигантской ГЭС "Медог" мощностью 60 ГВт, прогресс в увеличении импорта российского трубопроводного газа и продолжающееся масштабное развертывание ветро- и солнечной энергетики создают структурные риски для долгосрочного роста спроса на СПГ", - считают в WoodMac.

В то же время они заметили, что газ и геополитика становятся все более взаимосвязанными, а стремление Вашингтона к энергетическому доминированию выходит на передний план. "По мере роста недовольства США Россией мы видим более решительные усилия Белого дома по ускорению полного прекращения поставок российского газа и СПГ в Европу, что ранее на этой неделе приветствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Конечно, это создает больше возможностей для американского СПГ в Европе", - говорится в заметке.

"Но геополитика - не единственная сфера деятельности США. Российский ответ пока что был двояким: недавняя поставка двух российских партий с "Арктик СПГ 2" в Китай и объявление Россией об обязывающей "сделке" по проекту "Сила Сибири 2" в начале этого месяца. Будь то американский СПГ или российский трубопроводный газ, возросшая геополитическая неопределённость мало способствует снижению существующих опасений по поводу концентрации поставок", - подчеркивают эксперты.

Многочисленные новые участники рынка СПГ формируют более крупный, разнообразный и ликвидный рынок. Компании, покупающие американский СПГ, могут ощутить на себе последствия будущего сокращения маржи. Европейские потребители могут оказаться в наибольшей выгоде, поскольку цены снижаются, в то время как азиатские покупатели с устойчивым спросом выигрывают от заключения долгосрочных контрактов по более низким ценам.

Однако аналитики отметили "первые намеки на пристальное внимание к финансированию новых поставок". "Долговое финансирование выглядит относительно надежным, но инвесторы в акции все больше осознают потенциальную возможность сокращения маржи из-за высоких цен на газ в США и низких международных спотовых цен", - говорится в обзоре.

Wood Mackenzie Арктик СПГ 2 Китай СПГ США Сила Сибири 2 Урсула фон дер Ляйен
