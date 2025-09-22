Китай в августе снизил поставки картофеля в Россию к июлю в три раза

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе экспортировал в Россию картофеля на $2,3 млн, что в три раза меньше, чем в июле (на $6,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с августом 2024 года ($1,6 млн) поставки выросли.

В целом в январе-августе этого года Китай отправил в РФ картофеля на $58,6 млн против $14,3 млн за аналогичный период 2024 года. Самый большой объем поставок - на $14,6 млн - пришелся на май этого года.

Россия в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе урожай в сельхозорганизациях сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз в Россию 150 тысяч тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был повышен до 300 тысяч тонн. Однако, по данным Минсельхоза, к концу срока действия остаток квоты составлял 151 288 тонн, то есть импортеры выбрали менее половины.

В последнее время цены на картофель снижаются - на рынок поступает новый урожай.

По данным Росстата, площади под картофелем в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в стране в этом году сократились до 986 тысяч га с 1,009 млн га в 2024 году.