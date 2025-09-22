Поиск

Китай в августе снизил поставки картофеля в Россию к июлю в три раза

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе экспортировал в Россию картофеля на $2,3 млн, что в три раза меньше, чем в июле (на $6,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с августом 2024 года ($1,6 млн) поставки выросли.

В целом в январе-августе этого года Китай отправил в РФ картофеля на $58,6 млн против $14,3 млн за аналогичный период 2024 года. Самый большой объем поставок - на $14,6 млн - пришелся на май этого года.

Россия в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе урожай в сельхозорганизациях сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз в Россию 150 тысяч тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был повышен до 300 тысяч тонн. Однако, по данным Минсельхоза, к концу срока действия остаток квоты составлял 151 288 тонн, то есть импортеры выбрали менее половины.

В последнее время цены на картофель снижаются - на рынок поступает новый урожай.

По данным Росстата, площади под картофелем в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в стране в этом году сократились до 986 тысяч га с 1,009 млн га в 2024 году.

Китай Минсельхоз Росстат ГТУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Иностранные покупатели газа получили отсрочку до конца года для организации работы с Газпромбанком

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });