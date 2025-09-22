Рынок акций РФ вечером отыграл часть дневных потерь

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в понедельник смог отыграть за счет закрытия игроками коротких позиций большую часть дневных потерь, понесенных на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, а также слабости нефти (фьючерс на Brent просел к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2740 пунктов после падения днем в район 2700 пунктов (минимум с 14 июля).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2741,06 пункта (-0,3%, минимум сессии - 2702,52 пункта), индекс РТС - 1027,74 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,3%, аутсайдерами выступили бумаги "Ростелекома" (-4,3%), выросли акции "ФосАгро" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 сентября, составил 84,0186 руб. (+42,82 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-4,1%), АФК "Система" (-2,9%), ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "Юнипро" (-2,4%), "ВК" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "МТС" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции ВТБ (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,03 млрд рублей (из них 11,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,94 млрд рублей на акции ВТБ).

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ в понедельник заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка".

По словам Путина, фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада. Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений". Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ.

Иностранные покупатели российского газа до конца 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США). Новый указ (№668) президента РФ вышел 22 сентября, в нем срок приема платежей через другие банки продлен до 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в минувшую пятницу заявила, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагается полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил мнение, что тот хочет помочь с решением украинского кризиса. "Думаю, он будет работать с нами над тем, чтобы это завершилось", - сказал он журналистам в Белом доме.

Попытки украинского урегулирования Трамп назвал "очень тяжелой работой". Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать опрос, согласно которому только 23% украинцев хотят продолжения конфликта с РФ, президент США подчеркнул, что "не осуждает" тех жителей Украины, кто устал от боевых действий.

На выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, отметив, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт. Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи начал неделю снижением, практически коснулся 2700 пунктов, после чего постепенно улучшил позиции. Основное давление на сантимент оказали новые санкционные вызовы и геополитическая неопределенность. Девятнадцатый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический экспорт РФ.

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза страны заявил, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать". Он сообщил, что Москва готова продолжить добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США поступят аналогично. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3%. Подвижки в торговых переговорах Пекина и Вашингтона в дополнение к снижению процентных ставок от ФРС на прошлой неделе поддерживают настроения инвесторов по обе стороны океана, отметил эксперт.

Во вторник выйдут предварительные сентябрьские индексы деловой активности PMI в еврозоне и США. Ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке акции "Куйбышевазота" очистятся от дивидендов. Падение индекса Мосбиржи затормозилось в зоне поддержки 2700-2720 пунктов, без новых негативных сигналов отскок может получить развитие. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к финалу основных торгов без очевидных фундаментальных причин отвоевал часть внутридневных потерь.

Акции "ФосАгро" (7034 рубля за штуку) до 1 октября торгуются с дивидендами 273 руб. на бумагу с текущей доходностью 3,9%. Акции компании по-прежнему имеют потенциал для дальнейшего роста. Помимо увеличения ключевых показателей вслед за повышением цен реализации удобрений, значимым драйвером долгосрочного роста котировок остаются планы по наращиванию выпуска удобрений в рамках новой Стратегии-2030, до 13,7 млн тонн на горизонте 5 лет. В то же время главными рисками в акциях компании остаются нестабильность отраслевого налогообложения, уход с рынка Евросоюза на горизонте 3 лет в результате заградительных пошлин и укрепившийся курс рубля, полагает аналитик.

Акции "ОГК-2" (+2,6%) пытаются вернуть импульс к росту в ожидании повторного голосования (17 октября) по дивидендам за 2024 год в размере 0,0598 руб. Бумаги "Русала", очевидно, получили поддержку от достижения ценами на алюминий на прошлой неделе максимума с марта текущего года $2720 за тонну, недалеко от которого котировки находились и в понедельник. Акции "Полюса" повышались вслед за ценами на золото, которые продолжают обновлять исторические максимумы и в понедельник превысили $3770 за унцию, очевидно, отыгрывая смягчение политики ФРС и сохранение геополитической напряженности в разных частях света. Котировки ПАО "Полюс", однако, отступили от внутридневных максимумов после новостей в СМИ о возможности заморозки Еврокомиссией активов компании в рамках очередного пакета санкций.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единой динамики: рынки консолидировались перед многочисленными выступлениями представителей ФРС и других финансовых регуляторов позже на неделе, а также публикацией важных макроэкономических данных. Индексы Мосбиржи и РТС отыграли часть потерь и отступили от района поддержек 2700 и 1010 пунктов на фоне покупок в отдельных акциях. В целом российский рынок с середины августа, однако, все еще придерживается нисходящего тренда и продолжает обновлять локальные минимумы, что предупреждает о рисках новых продаж, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также полагает, что рынок акций РФ остается под давлением из-за новых санкций со стороны ЕС: в 19-й пакет ограничений входит запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков для того, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее. Кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть".

В санкционные списки будут включены 45 новых компаний - как российских, так и из третьих стран, которые напрямую или косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс. В дополнение к этим мерам Еврокомиссия продолжает прорабатывать механизмы использования замороженных российских активов для поддержки Украины, отметил аналитик.

"Мы нейтрально оцениваем 19-й пакет санкций для российских компаний. Запрет на импорт СПГ в ЕС с 2027 года не критичен для "НОВАТЭКа" - продажи продолжатся, хотя логистика подорожает. Санкции против "Роснефти" и "Газпром нефти" тоже оцениваются спокойно, так как основные риски уже реализованы, а компании давно находятся под давлением ограничений. Индекс МосБиржи пробил поддержку 2735 пунктов, а при закрытии двух дней ниже этого уровня возможно продолжение снижения вплоть до уровня 2650 пунктов", - считает Степанов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также полагает, что снижение рынка является следствием усилившегося геополитического напряжения. Президент США Трамп заявляет о разочарованности ходом урегулирования украинского конфликта и предлагает странам НАТО объединиться по поводу новых антироссийских санкций. ЕС раскрыл суть 19-го пакета: он будет сфокусирован на российской энергетической сфере - будут отменены льготы для "Роснефти" и "Газпром нефти", также предлагается "запретить" российский СПГ на год раньше - с 1 января 2027 года.

Одновременно с этим "усмирился пыл" рынка по поводу дальнейшего снижения ключевой ставки регулятором. На заседании 12 сентября Банк России снизил ключевую ставку только на 100 б.п., до 17% годовых. Поводом стало ускорение кредитования, снижение предложения валюты экспортерами и ситуация с рублем. Также не добавило оптимизма заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что дальнейшее снижение ключевой ставки "не предопределено". И таким образом, период высоких процентных ставок в экономике может затянуться. Следующий фактор - налоговая политика, в частности, обсуждение повышения НДС. Это может негативно сказаться на прибыли компаний.

"Эти факторы давят на рыночные котировки акций и облигаций. Пока реакция инвесторов может выглядеть избыточной. Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи лежит на уровне 2700 пунктов. Если он устоит под давлением негативных факторов, то стоит ожидать на этой неделе отскока по индексу в зону 2750-2800 пунктов", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением гонконгского (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40, DAX снизились на 0,4-0,6%), "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,04-0,2%).

В минувшую пятницу инвесторы следили за телефонной беседой Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам августовского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвертый месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке в понедельник цены просели после локального роста на опасениях эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожиданиях ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,53 за баррель (-0,2% и -1,1% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,54 за баррель (-0,2% и -1,4% в пятницу). Срок обращения октябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник.

Трамп в субботу вновь призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.