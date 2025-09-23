Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжает коррекционный рост после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций, сдерживающим фактором для покупателей выступает слабая нефть (фьючерс на Brent просел к $66,2 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4%, лидируют акции ПАО "Группа Позитив" (+2,5%) и МКПАО "Хэдхантер" (+1,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2753,1 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1032,26 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 сентября, составляет 84,0186 руб. (+42,82 копейки).

