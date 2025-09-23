Китай начал тестировать перевозки грузов судами "река-море" по Амуру с заходом в порты РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Стартовал первый рейс китайского судна по российским путям Нижнего Амура, сообщает пресс-служба Минтранса РФ во вторник.

"На российских внутренних водных путях Дальнего Востока проходит тестовый рейс китайского судна "Xiang yue su hang". В ходе комбинированного рейса, стартовавшего в морском порту на юге Китая, будет отработана возможность перевозок грузов судами типа "река-море" по Нижнему Амуру до китайского речного порта города Фуюань и обратно в морские порты на юге Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия и Китай продолжают совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора "Северо-восток КНР - Дальний Восток РФ".

Маршрут плавания начинается в порту Тайцан (юг КНР) и проходит по Японскому морю до порта Ванино, а затем по Амуру с заходом в порты Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и Фуюань (север КНР), а потом в обратном направлении.

Судно уже прошло пункт пропуска через госграницу в Николаевске-на-Амуре и в настоящее время направляется в порт Хабаровска.

Во время тестового рейса в китайский порт Фуюань доставят крупногабаритный груз в виде двух судов технического флота. Обратным рейсом в Тайцан доставят зерновые грузы в контейнерах.

Ранее в рамках подготовки к тестовому рейсу российские и китайские специалисты определили соответствие основных размерений китайского судна установленным габаритам внутренних водных путей Амурского лимана и Нижнего Амура и организацию лоцманской проводки. Были рассмотрены вопросы прохождения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и портового контроля.

Также китайская сторона проводит модернизацию глубоководного порта Манцзита в городе Фуюань. Его развитие предусматривает обработку контейнерных грузов и ввод в эксплуатацию трансграничного сельскохозяйственного проекта "Цзиньлян", который позволит обеспечить бесперебойный "зерновой коридор" по маршруту Фуюань - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Японское море - порты юга Китая.