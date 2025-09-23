Поиск

Китай начал тестировать перевозки грузов судами "река-море" по Амуру с заходом в порты РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Стартовал первый рейс китайского судна по российским путям Нижнего Амура, сообщает пресс-служба Минтранса РФ во вторник.

"На российских внутренних водных путях Дальнего Востока проходит тестовый рейс китайского судна "Xiang yue su hang". В ходе комбинированного рейса, стартовавшего в морском порту на юге Китая, будет отработана возможность перевозок грузов судами типа "река-море" по Нижнему Амуру до китайского речного порта города Фуюань и обратно в морские порты на юге Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия и Китай продолжают совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора "Северо-восток КНР - Дальний Восток РФ".

Маршрут плавания начинается в порту Тайцан (юг КНР) и проходит по Японскому морю до порта Ванино, а затем по Амуру с заходом в порты Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и Фуюань (север КНР), а потом в обратном направлении.

Судно уже прошло пункт пропуска через госграницу в Николаевске-на-Амуре и в настоящее время направляется в порт Хабаровска.

Во время тестового рейса в китайский порт Фуюань доставят крупногабаритный груз в виде двух судов технического флота. Обратным рейсом в Тайцан доставят зерновые грузы в контейнерах.

Ранее в рамках подготовки к тестовому рейсу российские и китайские специалисты определили соответствие основных размерений китайского судна установленным габаритам внутренних водных путей Амурского лимана и Нижнего Амура и организацию лоцманской проводки. Были рассмотрены вопросы прохождения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и портового контроля.

Также китайская сторона проводит модернизацию глубоководного порта Манцзита в городе Фуюань. Его развитие предусматривает обработку контейнерных грузов и ввод в эксплуатацию трансграничного сельскохозяйственного проекта "Цзиньлян", который позволит обеспечить бесперебойный "зерновой коридор" по маршруту Фуюань - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Японское море - порты юга Китая.

Минтранс РФ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7203 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });